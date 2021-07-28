Про це повідомили 27 липня. До місцевої зателефонували медики і розповіли, що до них привезли дівчину з численними ножовими ранами. Одне з поранень дуже глибоке – поріз у животі.
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Покинув помирати
- Поліцейські Мукачева швидко приїхали до потерпілої.
- 27-річна дівчина розповіла, що її напередодні порізав знайомий.
- Через невзаємне кохання він завдав ножових ударів по всьому тілу.
- Після цього чоловік ще трохи побув у помешканні дівчини. Потім забрав її телефон і пішов, зачинивши потерпілу у квартирі.
- Поранена майже пів доби пролежала в домі. Вона не змогла вибратися з помешкання та звернутися по допомогу до медиків.
- Згодом потерпілій все ж вдалося повідомити друзів. Вони викликали швидку.
- Дівчину прооперували, зараз вона перебуває у реанімації.
Сідав на автобус до Одеси
Поліцейські Закарпаття підозрювали, що зловмисник може бути у Львові. Вони зателефонували до місцевої поліції і повідомили про це. Правоохоронці зі Львова швидко затримали підозрюваного на автовокзалі. Він якраз намагався втекти автобусом до Одеси.
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Як покарають чоловіка
30-річному зловмиснику може загрожувати три статті: за умисне тяжке тілесне ушкодження, залишення в небезпеці та за крадіжку.
Підозрюваного можуть ув'язнити на 8 років. Зараз він перебуває у тимчасовому ізоляторі. Тривають слідчі дії.