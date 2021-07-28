Об этом сообщили 27 июля. В местную полицию позвонили медики и рассказали, что к ним привезли девушку с многочисленными ножевыми ранами. Одно из ранений очень глубокое – порез в животе.
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Бросил умирать
- Полицейские Мукачево быстро приехали к потерпевшей.
- 27-летняя девушка рассказала, что ее накануне порезал знакомый.
- Из-за безответной любви он нанес ножевые удары по всему телу.
- После этого мужчина еще немного побыл в доме девушки. Потом забрал ее телефон и ушел, закрыв потерпевшую в квартире.
- Раненая почти полсуток пролежала в доме. Она не смогла выбраться из помещения и обратиться за помощью к медикам.
- Впоследствии потерпевшей все же удалось сообщить друзьям. Они вызвали скорую.
- Девушку прооперировали, сейчас она находится в реанимации.
Садился на автобус в Одессу
Полицейские Закарпатья подозревали, что злоумышленник может быть во Львове. Они позвонили в местную полицию и сообщили об этом. Правоохранители из Львова быстро задержали подозреваемого на автовокзале. Он как раз пытался сбежать на автобусе в Одессу.
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Как накажут мужчину
30-летнему злоумышленнику может грозить три статьи: за умышленное тяжкое телесное повреждение, оставление в опасности и за кражу.
Подозреваемого могут посадить на 8 лет. Сейчас он находится во временном изоляторе. Продолжаются следственные действия.