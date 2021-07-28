Об этом сообщили 27 июля. В местную полицию позвонили медики и рассказали, что к ним привезли девушку с многочисленными ножевыми ранами. Одно из ранений очень глубокое – порез в животе.

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Бросил умирать

Полицейские Мукачево быстро приехали к потерпевшей.

27-летняя девушка рассказала, что ее накануне порезал знакомый.

Из-за безответной любви он нанес ножевые удары по всему телу.

После этого мужчина еще немного побыл в доме девушки. Потом забрал ее телефон и ушел, закрыв потерпевшую в квартире.

Раненая почти полсуток пролежала в доме. Она не смогла выбраться из помещения и обратиться за помощью к медикам.

Впоследствии потерпевшей все же удалось сообщить друзьям. Они вызвали скорую.

Девушку прооперировали, сейчас она находится в реанимации.

Садился на автобус в Одессу

Полицейские Закарпатья подозревали, что злоумышленник может быть во Львове. Они позвонили в местную полицию и сообщили об этом. Правоохранители из Львова быстро задержали подозреваемого на автовокзале. Он как раз пытался сбежать на автобусе в Одессу.

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Как накажут мужчину

30-летнему злоумышленнику может грозить три статьи: за умышленное тяжкое телесное повреждение, оставление в опасности и за кражу.

Подозреваемого могут посадить на 8 лет. Сейчас он находится во временном изоляторе. Продолжаются следственные действия.