Кинолог оказал пострадавшему первую помощь. После этого мужчину забрала скорая.

Интересно Львовские патрульные спасли девушку из Одессы: ее возлюбленный угрожал себя убить

У мужчины начались судороги

  • Во время проведения специальных полицейских учений 10 августа старший лейтенант полиции Андрей Симчук увидел, что мужчине стало плохо.
  • 40-летний львовянин упал на брусчатку посреди площади Рынок и разбил голову.
  • После этого у него начались судороги.
  • Правоохранитель вместе с патрульными оказал ему первую домедицинскую помощь и вызвал скорую.
  • Медики отвезли мужчину в больницу и поблагодарили полицейских за быструю реакцию.

У Львові кінолог під час спецнавчань врятував чоловіка – фото
Кинолог спас мужчину во время учений / Фото полиции Львовщины