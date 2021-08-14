Детали этого инцидента пока неизвестны. Девушка, вероятно, получила травмы.

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Водитель не скрылся с места ДТП

Водитель с места аварии не скрылся. На место прибыли медики и полиция. Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства ДТП.

До приезда медиков девушке оказывал помощь мужчина – вероятно, это был просто прохожий, который стал очевидцем происшествия.

Девушку сбили на пешеходном переходе / Фото "Варта-1"

Другая история

Ранее сайт 24 канала писал, что во Львове суд принял сразу несколько решений, которыми лишил водителя прав на 40 лет. Также ему выписали штрафов почти на полмиллиона. Дело в том, что 33-летнего мужчину много раз ловили за рулем в состоянии наркотического опьянения.