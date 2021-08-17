Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі вони встановлюють усі обставини ДТП.

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ВАЗ виїхав на зустрічну смугу

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, ДТП трапилась у селі Дуліби на трасі Київ – Чоп.

Приблизно о 8:40 49-річний житель Сколе за кермом автівки "ВАЗ-2106" не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.

Там він зіштовхнувся з Ford Connect, яким керував 36-річний житель села Вишневе Кіровоградської області.

Внаслідок аварії травмувались водій та 14-річна пасажирка ВАЗу.

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Водій помер у реанімації

Медики відвезли постраждалих до Стрийської центральної районної лікарні. Попри зусилля лікарів, чоловік помер в реанімації. У дівчинки діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забійну рану голови. Наразі вона перебуває у травматологічному відділенні медзакладу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини зіткнення.

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