У Черкасах п'яний водій влаштував ДТП: є загибла і багато постраждалих

На вулиці Гагаріна у Черкасах 17 серпня сталася ДТП, яку спричинив п'яний водій. У результаті аварії загинула молода дівчина, ще 6 людей – травмовані.

За інформацією правоохоронців, смертельна ДТП трапилася вранці 17 серпня поблизу пляжу "Пушкінський" у Черкасах.

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Деталі жахливої аварії

На вулиці Гагаріна 37-річний водій автомобіля Opel Vivaro не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. Чоловік за кермом був п'яним. Результат перевірки в Черкаському наркологічному диспансері – 0,7 проміле.



Аварію спричинив п'яний водій / Фото Нацполіції

Є жертви та постраждалі

В аварії загинула молода дівчина. Її дані наразі з'ясовують слідчі, потерпіла не мала при собі документів.

У важкому стані до реанімації Третьої міської лікарні доставили ще одну молоду дівчину віком 19 – 20 років. Лікарі борються за її життя.

Крім того, госпіталізували ще 38-річного чоловіка, двох хлопців 2001 та 2002 років народження, 29-річну жінку та 19-річну дівчину. У них діагностували травми різного ступеня тяжкості.

Поліція відкрила кримінальну справу

Поліцейські затримали водія, який спричинив аварію. Щодо нього порушили кримінальну справу. Слідчий у справах ДТП з постраждалими встановлює обставини автопригоди.

П'яний водій спричинив смертельну ДТП у Черкасах: Фото Нацполіції