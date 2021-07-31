В Черкассах произошла драка между группой байкеров и молодой парой: детали инцидента

В сети 31 июля появилось видео, на котором видно, как в Черкассах группа байкеров избила молодую пару и разгромила их машину. Однако участники мероприятия "Мотопробег Единства" заявили, что не все так однозначно и назвали инцидент спланированной провокацией.

Стоит отметить, что сейчас в полиции не дали никаких официальных комментариев относительно этой ситуации. Журналисты 24 канала пытаются выяснить детали у правоохранителей.

Читайте также В "Сильпо" на Оболони в Киеве произошла массовая драка: видео

Байкеры избили молодую пару

В телеграм-канале "ХО" обнародовали видео, на котором видно, как группа байкеров из Одессы в центре Черкасс избила молодых мужчину и женщину. После этого мотоциклисты набросились на автомобиль пары и разгромили его.

В результате пострадавшие оказались в больнице с множественными травмами и ушибами, у обоих сотрясение мозга.

Потерпевшая отметила, что они вместе с парнем, проезжая на автомобиле по улице Смелянской, перестроились перед длинным рядом байкеров, которые шли по той же трассе.

Им это не понравилось, и они сразу начали сгонять нас, выкрикивая ругань, плевали на машину, били машину ногами и цепями. Мы начали убегать от них и использовали баллончик как защиту, когда они зажимали нас со всех сторон,

– сказала девушка.

"Мы оторвались, вызвали полицию и как только собрались писать протокол байкеры начали ехать в сторону Сосновки, увидели нас, показали пальцем и быстро налетели", – добавила она.

Байкеры избили молодую пару: смотрите видео

Байкеры рассказали о провокации

В комментарии 24 каналу организатор мероприятия "Мотопробег Единство Украины" Николай Спиридонов рассказал, что обнародованное в сети видео, это лишь часть инцидента. По его словам, молодые люди спровоцировали конфликт, который позже перерос в драку.

Я считаю, что это был спланированный акт, потому что нас как кегли пытались сбивать (на дороге – 24 канал), провоцировали. Такое впечатление, что нас вели и ждали все время,

– сказал мотоциклист.

Он сообщил свою версию случившегося: "Молодой человек врезался в колонну – одного байкера выбросило на встречную полосу, его чуть не сбила машина, второго ударил автомобилем. Но у нас не было времени оформлять ДТП и мы поехали дальше и полиции сообщили о том, что какой-то неадекват пытался сбивать мотоколонну".

После этого мы отправились в магазин АТБ, когда мы туда приехали это товарищ уже ждал там с монтировкой. Он набросился на девушку и ударил ее по шлему и по плечу. И уже потом, это видео, которое гуляет по сети – это продолжение. Это не все видео,

– отметил байкер.

"Это провокатор какой-то, я не знаю откуда он. А видео, которое выложили у правоохранителей, я не знаю, как оно попало в сеть. Считаю, что это как-то связано. Человек из полиции специально дал это видео, чтобы мешать нам делать наше дело", – подытожил Николай Спиридонов.

Заметьте Местные бросались на приезжих: на Киевском море произошла массовая драка