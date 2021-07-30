Вызывали ли на место происшествия правоохранителей, неизвестно. В полиции Киева пообещали 24 каналу предоставить комментарий по этому инциденту позже.

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Также не понятно, пострадал ли кто-то в результате драки.

Охранники фактически бездействовали

Драка произошла вечером 29 июля в супермаркете "Сильпо" на улице Александра Архипенко.

По неподтвержденным данным, конфликтовали мужчины из разных компаний. Завязалась драка, к которой присоединились свидетели.

Один из участников события упал и получил большое количество ударов.

Некоторые посетители супермаркета пытались растянуть участников конфликта. Делали это и охранники, однако очень пассивно.

Впоследствии на место прибыли бойцы подразделения охраны быстрого реагирования. Они уже закончили конфликт окончательно.

В комментариях к видео, которое выложили в сообществе "Киев оперативный", пользователи отметили, что подобные инциденты в этом "Сильпо" происходят достаточно часто.

Смотрите видео массовой драки в "Сильпо" в Киеве: