Правоохранители узнали об инциденте от киевлянки, которая с друзьями приехала на Днепр отдыхать. Когда полицейские прибыли на место происшествия, драка уже закончилась. Мужчины разбирались между собой уже без применения силы.

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Все участники драки находились навеселе.

Что известно о драке на Киевском море

  • Инцидент произошел 24 июля около полуночи на берегу Днепра.
  • По словам киевлян, которые приехали в Новые Петровцы, компания местных жителей начала бросаться к ним в драку. Драка довольно быстро прекратилась.
  • От помощи медиков все участники конфликта отказались. Впрочем, правоохранители открыли уголовное производство по нанесению легких телесных повреждений.
  • Поскольку после инцидента киевляне решили поехать домой, полицейские сопроводили их на безопасное расстояние.

Правоохранители утверждают, что дело могут переквалифицировать, какие только получат медицинские справки о степени тяжести нанесенных потерпевшим телесных повреждений.

Досудебное расследование инцидента продолжается.