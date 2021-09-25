В Черкасской области 11-летняя девочка выпрыгнула с восьмого этажа
Источник:"Общественное"
В Умани, что в Черкасской области, школьница выпала с 8-го этажа. К сожалению, травмы девочки оказались несовместимыми с жизнью.
О трагическом инциденте в Умани изданию рассказала пресс-секретарь главного управления Нацполиции Черкасской области Зоя Вовк.
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Девочка выпала с 8-го этажа
Несчастный случай произошел 23 сентября, примерно в 19:00. Полицейские получили информацию о том, что на улице Независимости в Умани 11-летняя девочка выпрыгнула из окна 8-го этажа.
К сожалению, в результате падения ребенок получил тяжелые травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть.
По словам пресс-секретаря полиции области, правоохранители опросили очевидцев, а также изъяли и разблокировали мобильный телефон школьницы. Предварительно, любых подозрительных сообщений не обнаружили. Сейчас гаджет направили на экспертизу и проверку работникам киберполиции.
Возможные причины трагедии
Следователи рассматривают несколько версий случившегося: конфликт в семье, проблемные отношения со сверстниками и влияние социальных сетей. Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о доведении до самоубийства.
Другие случаи падения детей из окон
- В Полтавской области 14 сентября 16-летняя девушка выпала из окна 6-го этажа многоэтажки. Она выжила, но получила многочисленные травмы.
- В тот же день 15-летняя школьница из Харькова поднялась с подругой на крышу 9-этажного дома, сделала там селфи и прыгнула. К сожалению, спасти ее не удалось.