В Черкасской области 11-летняя девочка выпрыгнула с восьмого этажа

В Умани, что в Черкасской области, школьница выпала с 8-го этажа. К сожалению, травмы девочки оказались несовместимыми с жизнью.

О трагическом инциденте в Умани изданию рассказала пресс-секретарь главного управления Нацполиции Черкасской области Зоя Вовк.

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Девочка выпала с 8-го этажа

Несчастный случай произошел 23 сентября, примерно в 19:00. Полицейские получили информацию о том, что на улице Независимости в Умани 11-летняя девочка выпрыгнула из окна 8-го этажа.

К сожалению, в результате падения ребенок получил тяжелые травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть.

По словам пресс-секретаря полиции области, правоохранители опросили очевидцев, а также изъяли и разблокировали мобильный телефон школьницы. Предварительно, любых подозрительных сообщений не обнаружили. Сейчас гаджет направили на экспертизу и проверку работникам киберполиции.

Возможные причины трагедии

Следователи рассматривают несколько версий случившегося: конфликт в семье, проблемные отношения со сверстниками и влияние социальных сетей. Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о доведении до самоубийства.

Другие случаи падения детей из окон