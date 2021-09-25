На Черкащині 11-річна дівчинка вистрибнула з восьмого поверху
Джерело:"Суспільне"
В Умані, що в Черкаській області, школярка випала з 8-го поверху. На жаль, травми дівчинки виявилися несумісними із життям.
Про трагічний інцидент в Умані виданню розповіла речниця головного управління Нацполіції Черкаської області Зоя Вовк.
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Дівчинка випала з 8-го поверху
Нещасний випадок трапився 23 вересня, приблизно о 19:00. Поліцейські отримали інформацію про те, що на вулиці Незалежності в Умані 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна 8-го поверху.
На жаль, у результаті падіння дитина отримала важкі травми, які виявилися несумісними із життям. Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть.
За словами речниці поліції області, правоохоронці опитали очевидців, а також вилучили та розблокували мобільний телефон школярки. Попередньо, будь-яких підозрілих повідомлень не виявили. Наразі ґаджет скерували на експертизу та перевірку працівникам кіберполіції.
Можливі причини трагедії
Слідчі розглядають кілька версій того, що трапилося: конфлікт у родині, проблемні стосунки з однолітками та вплив соціальних мереж. Відомості про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про доведення до самогубства.
Інші випадки падіння дітей з вікон
- У Полтавській області 14 вересня 16-річна дівчина випала з вікна 6-го поверху багатоповерхівки. Вона вижила, але отримала численні травми.
- Того ж дня 15-річна школярка з Харкова піднялася з подругою на дах 9-поверхівки будинку, зробила там селфі та стрибнула. На жаль, врятувати її не вдалося.