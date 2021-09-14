Інцидент стався у Лубнах. Близько 06:00 до поліції звернулись медики. Дівчину доставили до місцевої лікарні з множинними травмами та переломами.

Важливо Зробила селфі і стрибнула з даху: неповнолітня в Харкові наклала на себе руки

Що сталось

Попередньо встановили, що 16-річна жителька Лубен випала з вікна 6 поверху житлового будинку. Він розташований на вулиці Прикордонників.

Наразі не розголошують, це було самогубство чи нещасний випадок. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тривають слідчі дії.



Будинок, де сталась трагедія / Фото Нацполіції



Тривають слідчі дії / Фото Нацполіції

Самогубство дівчинки у Харкові

Напередодні трагедія сталась і у Харкові. Неповнолітня дівчинка зістрибнула з багатоповерхівки. 15-річна дитина гуляла з подругою та запропонувала піднятись на дах. Мовляв, щоб зробити красиве фото.

У результаті дівчинка віддала телефон подрузі, а сама вкоротила собі віку. Смерть настала миттєво. У телеграм-каналах зазначили, що дівчинка стояла на обліку в психіатричній лікарні та буцімто захоплювалася комп'ютерними японськими іграми.

Обставини встановлюють правоохоронці.