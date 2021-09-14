Инцидент произошел в Лубнах. Около 06:00 в полицию обратились медики. Девушку доставили в местную больницу с множественными травмами и переломами.

Важно Сделала селфи и прыгнула с крыши: несовершеннолетняя в Харькове покончила с собой

Что случилось

Предварительно установлено, что 16-летняя жительница Лубен выпала из окна 6 этажа жилого дома. Он расположен на улице Пограничников.

Пока не разглашают, было ли самоубийство или несчастный случай. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Продолжаются следственные действия.



Дом, где произошла трагедия / Фото Нацполиции

Продолжаются следственные действия / Фото Нацполиции

Самоубийство девочки в Харькове

Накануне трагедия произошла и в Харькове. Несовершеннолетняя девочка спрыгнула с многоэтажки. 15-летняя гуляла с подругой и предложила подняться на крышу. Мол, чтобы сделать красивое фото.

В результате девочка отдала телефон подруге, а сама покончила с собой. Смерть наступила мгновенно. В телеграм-каналах отметили, что девочка стояла на учете в психиатрической больнице и якобы увлекалась компьютерными японскими играми.

Обстоятельства устанавливают правоохранители.