Як розповіли у патрульній поліції Києва, правоохоронці дізналися про ймовірну спробу самогубства від місцевих мешканців, які бачили підлітка на висоті. Інспектори Олексій Савкін та Володимир Кияниця побігли до загального балкону на 25 поверсі, як тільки прибули на місце події.

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Коли правоохоронці зайшли до балкону, вони намагалися почати з дівчинкою розмову, але вона на контакт не йшла.

Вислизнула з огрожі та повисла на руках

Під час розмови з патрульними неповнолітня раптом злетіла з огорожі балкону та повисла на руках.

Дивом один з правоохоронців встиг на це зреагувати та затягнув її назад.

Згодом дівчина розповіла, що насправді збиралася вчинити самогубство,

Патрульні з'ясували, що родина дівчини переживає певні проблеми, які її дуже хвилюють. Саме це й стало мотивом для її вчинку.

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