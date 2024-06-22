В Черкасской области убили 10-летнего ребенка: предварительно, девочку изнасиловали и задушили

В субботу, 22 июня, в Черкасской области нашли мертвой 10 летнюю Анну Лозовую. По предварительной информации, ее изнасиловали и задушили.

Это произошло в городе Шпола. Отец девочки Анатолий Лозовой на своей странице в соцсетях сообщил: "Моей дочки уже нет".

Смотрите также В Черкасской области неизвестные бросили взрывчатку во двор дома работника ТЦК

В Черкасской области нашли мертвой 10-летнюю девочку

Согласно обнародованным данным, вчера, 21 июня, ребенок не вернулся домой. Сегодня, 22 июня, ее тело нашли в помещении бывшего дома культуры. По предварительной информации, Анну Лозовую изнасиловали и задушили.

Отмечается, что к этому может быть причастен участник местной любительской музыкальной группы. По состоянию на сейчас его нашли и задержали. Сейчас продолжаются следственные действия, на месте работают правоохранители для выяснения всех обстоятельств.

. Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, что в понедельник, 3 июня, по дороге в школу в Дебельне в Германии исчезла маленькая Валерия. Там 9-летняя беженка из Украины проживала вместе с мамой. По данным полиции, школа не сообщила маме о том, что ребенок не появился на уроки. Поэтому женщина забила тревогу вечером, когда та не вернулась домой в обычное время.

Сотни полицейских и десятки волонтеров искали девочку 8 дней. 11 июня полиция нашла неидентифицированное тело в лесу примерно в четырех километрах от дома. Впоследствии подтвердили, что оно принадлежит Валерии. В СМИ утверждают, что перед своей гибелью Валерия рассказывала, что ее якобы преследовал взрослый мужчина.