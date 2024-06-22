На Черкащині вбили 10-річну дитину: попередньо, дівчинку зґвалтували та задушили

У суботу, 22 червня, на Черкащині знайшли мертвою 10 річну Анну Лозову. За попередньою інформацією, її зґвалтували та задушили.

Це сталося у місті Шпола. Батько дівчинки Анатолій Лозовий на своїй сторінці у соцмережах повідомив: "Моєї доці вже немає".

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На Черкащині знайшли мертвою 10-річну дівчинку

Згідно з оприлюдненими даними, вчора, 21 червня, дитина не повернулася додому. Сьогодні, 22 червня, її тіло знайшли у приміщенні колишнього будинку культури. За попередньою інформацією, Анну Лозову зґвалтували й задушили.

Зазначається, що до цього може бути причетний учасник місцевого аматорського музичного гурту. Станом на зараз його знайшли й затримали. Наразі тривають слідчі дії, на місці працюють правоохоронці задля з'ясування усіх обставин.

. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що в понеділок, 3 червня, дорогою до школи в Дебельні у Німеччині зникла маленька Валерія. Там 9-річна біженка з України проживала разом з мамою. За даними поліції, школа не повідомила маму про те, що дитина не з'явилася на уроки. Тож жінка забила на сполох ввечері, коли та не повернулася додому у звичний час.

Сотні поліціянтів та десятки волонтерів шукали дівчинку 8 днів. 11 червня поліція знайшла неідентифіковане тіло у лісі приблизно за чотири кілометри від будинку. Згодом підтвердили, що воно належить Валерії. У ЗМІ стверджують, що перед своєю загибеллю Валерія розповідала, що її нібито переслідував дорослий чоловік.