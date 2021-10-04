В Чернигове 4 октября простятся с Артуром Ерохиным: полицейским, которого убили подростки
4 октября 2021 , 09:36Читати новину українською
Источник:фейсбук Вероники Ерохиной
В ночь на 2 октября в Чернигове в результате жестокого избиения несовершеннолетними погиб полицейский Артур Ерохин. Прощание с мужчиной состоится 4 октября.
О том, когда Артура Ерохина проведут в последний путь, в сети сообщила его жена Вероника.
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В Чернигове простятся с Артуром Ерохиным
4 октября, в 13:30 часов состоится прощание с Ерохиным Артуром Андреевичем в морге Чернигова, на улице Пирогова, 16,
– написала женщина.
Далее запланированы похороны: церемония начнется в 14:30 в церкви у кладбища "Яцево".
Напомним, Артур Ерохин погиб в ночь на 2 октября в результате нападения несовершеннолетних. У мужа осталась жена, дочь и сын.
Несовершеннолетние напали на полицейских в Чернигове: что известно
- В Чернигове, в микрорайоне Масаны ночью 2 октября нашли тело погибшего капитана полиции. Выяснилось, что на него и его коллегу напали 4 молодых человека.
- Тогда правоохранители были в гражданской одежде, поскольку находились в отпуске. Артур Ерохин получил смертельное ранение, другой полицейский попал в реанимацию.
- Полиция Черниговской области открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве и назначил служебное расследование.
- Подозреваемых уже задержали, среди них есть трое несовершеннолетних.