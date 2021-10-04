У Чернігові 4 жовтня попрощаються з Артуром Єрохіним: поліцейським, якого вбили підлітки
4 жовтня 2021 , 09:31Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Вероніки Єрохіної
У ніч на 2 жовтня у Чернігові внаслідок жорстокого побиття неповнолітніми загинув поліцейський Артур Єрохін. Прощання із чоловіком відбудеться 4 жовтня.
Про те, коли Артура Єрохіна проведуть в останню путь, у мережі повідомила його дружина Вероніка.
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У Чернігові попрощаються з Артуром Єрохіним
4 жовтня, о 13:30 годині відбудеться прощання з Єрохіним Артуром Андрійовичем в морзі Чернігова, на вулиці Пирогова, 16,
– написала жінка.
Далі запланований похорон: церемонія розпочнеться о 14:30 у церкві біля цвинтаря "Яцево".
Нагадаємо, Артур Єрохін загинув у ніч на 2 жовтня внаслідок нападу неповнолітніх. У чоловіка залишилася дружина, дочка та син.
Неповнолітні напали на поліцейських у Чернігові: що відомо
- У Чернігові, у мікрорайоні Масани вночі 2 жовтня знайшли тіло загиблого капітана поліції. З'ясувалося, що на нього та його колегу напали 4 молодих людей.
- Тоді правоохоронці були у цивільному одязі, оскільки перебували у відпустці. Артур Єрохін отримав смертельне поранення, інший поліцейський – потрапив до реанімації.
- Поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство та призначила службове розслідування.
- Підозрюваних вже затримали, серед них є троє неповнолітніх.