В Чернигове ночью убили полицейского: его напарника тяжело ранили
2 октября 2021 , 15:30Читати новину українською
Источник:"Общественное"
В Чернигове в ночь с 1 на 2 октября нашли тело погибшего капитана полиции. Кроме того, на месте трагедии обнаружили пострадавшего – еще одного правоохранителя.
Трагедия произошла в микрорайоне Масаны. Пострадавшего полицейского госпитализировали, сейчас он находится в реанимации.
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Погибший и пострадавший правоохранители были капитанами. Они служили в одном подразделении.
Во время трагедии капитаны не состояли на службе. Сейчас их коллегам удалось установить 4 подозреваемых в нападении на стражей порядка.
Из них 2 – уже задержали. Еще 2 – пока ищут.
В Одессе повесился правоохранитель
- В Одесской области в сентябре 2021 года нашли повешенным полицейского. Трагедия произошла в городе Кодыма. Мужчина повесился в собственном сарае.
- По предварительным данным, он мог совершить самоубийство из-за того, что его выселили из дома.
- Кроме того, незадолго до гибели мужчина поссорился с женой.
- Уголовное производство открыли по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство".
- По данным СМИ, у погибшего полицейского было 2 детей.