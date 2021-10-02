У Чернігові серед ночі вбили поліцейського: його напарника важко поранили
2 жовтня 2021 , 15:25Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
У Чернігові у ніч з 1 на 2 жовтня знайшли тіло загиблого капітана поліції. Окрім того, на місці трагедії виявили постраждалого – ще одного правоохоронця.
Трагедія сталася у мікрорайоні Масани. Постраждалого поліцейського госпіталізували, наразі він перебуває у реанімації.
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Загиблий та постраждалий правоохоронці були капітанами. Вони служили в одному підрозділі.
У час трагедії капітани не перебували на службі. Наразі їхнім колегам вдалося встановити 4 підозрюваних у нападі на правоохоронців.
З них 2 – вже затримали. Ще 2 – наразі розшукують.
В Одесі повісився правоохоронець
- На Одещині у вересні 2021 року знайшли повішеним поліцейського. Трагедія сталася у місті Кодима. Чоловік повісився у власному сараї.
- За попередніми даними, він міг скоїти самогубство через те, що його виселили з будинку.
- Окрім того, незадовго до загибелі чоловік посварився з дружиною.
- Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне вбивство з поміткою "самогубство".
- За даними ЗМІ, у загиблого правоохоронця були 2 дітей.