У Чернігові серед ночі вбили поліцейського: його напарника важко поранили

2 жовтня 2021 , 15:25
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Джерело:

"Суспільне"

У Чернігові у ніч з 1 на 2 жовтня знайшли тіло загиблого капітана поліції. Окрім того, на місці трагедії виявили постраждалого – ще одного правоохоронця.

Трагедія сталася у мікрорайоні Масани. Постраждалого поліцейського госпіталізували, наразі він перебуває у реанімації.

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Загиблий та постраждалий правоохоронці були капітанами. Вони служили в одному підрозділі.

У час трагедії капітани не перебували на службі. Наразі їхнім колегам вдалося встановити 4 підозрюваних у нападі на правоохоронців. 

З них 2 – вже затримали. Ще 2 – наразі розшукують.

В Одесі повісився правоохоронець

  • На Одещині у вересні 2021 року знайшли повішеним поліцейського. Трагедія сталася у місті Кодима. Чоловік повісився у власному сараї.
  • За попередніми даними, він міг скоїти самогубство через те, що його виселили з будинку.
  • Окрім того, незадовго до загибелі чоловік посварився з дружиною. 
  • Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне вбивство з поміткою "самогубство".
  • За даними ЗМІ, у загиблого правоохоронця були 2 дітей.
Автор: Мар'яна Бекало