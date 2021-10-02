У Чернігові серед ночі вбили поліцейського: його напарника важко поранили

У Чернігові у ніч з 1 на 2 жовтня знайшли тіло загиблого капітана поліції. Окрім того, на місці трагедії виявили постраждалого – ще одного правоохоронця.

Трагедія сталася у мікрорайоні Масани. Постраждалого поліцейського госпіталізували, наразі він перебуває у реанімації.

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Загиблий та постраждалий правоохоронці були капітанами. Вони служили в одному підрозділі.

У час трагедії капітани не перебували на службі. Наразі їхнім колегам вдалося встановити 4 підозрюваних у нападі на правоохоронців.

З них 2 – вже затримали. Ще 2 – наразі розшукують.

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