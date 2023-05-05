В Чернигове пьяный отец убил 11-месячного сына на глазах у его 2-летнего брата

В Чернигове засудили мужчину, убившего 11-месячного сына на глазах у 2-летнего ребенка. Он был в нетрезвом состоянии.

Злоумышленник нанес ребенку более 45 ударов. Теперь его приговорили к пожизненному лишению свободы.

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В Чернигове пьяный отец убил 11-месячного сына

Как стало известно, пьяный мужчина с особой жестокостью убил 11-месячного сына. Он нанес ребенку 45 ударов в голову, 13 – в грудную клетку и 2 – в живот.

Особенно тяжкое преступление совершило по месту жительства в присутствии старшего сына, которому исполнилось 2 года. В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчина систематически злоупотреблял алкогольными напитками, наркотическими и психотропными средствами,

– рассказали в Офисе генпрокурора.

В итоге горе-отец был приговорен к пожизненному лишению свободы.

В Виннице мужчина жестоко убил экс-жену, мать и двоих детей

В 2018 году мужчина убил мать, бывшую жену и двух своих детей – 3-летнюю дочь и 7-летнего сына. Во время встреч, когда мужчина приходил в семью, у них возникали конфликты.

Во время одной из ссор он начал душить бывшую жену, нанес ей множественные удары слесарским молотком.

Чтобы скрыть следы преступления и увести от себя подозрения, мужчина пытался сымитировать разбойное нападение. Когда мужчина вернулся в квартиру, самостоятельно вызвал скорую, имитируя отчаяние и непонимание ситуации.

В результате на месте трагедии врачи констатировали смерть двух женщин и мальчика. Девочка скончалась через несколько часов в больнице. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы.