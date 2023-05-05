У Чернігові п'яний батько вбив 11-місячного сина на очах у його 2-річного брата

У Чернігові засудили чоловіка, який вбив 11-місячного сина на очах у 2-річної дитини. Він був у нетверезому стані.

Зловмисник завдав дитині понад 45 ударів. Тепер його засудили до довічного позбавлення волі.

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У Чернігові п'яний батько вбив 11-місячного сина

Як стало відомо, п’яний чоловік з особливою жорстокістю вбив 11-місячного сина. Він завдав дитині 45 ударів у голову, 13 – у грудну клітку та 2 – у живіт.

Особливо тяжкий злочин вчинив за місцем проживання у присутності старшого сина, якому виповнилося 2 роки. Під час судового розгляду встановлено, що чоловік систематично зловживав алкогольними напоями, наркотичними та психотропними засобами,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

У підсумку горе-батька було засуджено до довічного позбавлення волі.

У Вінниці чоловік жорстоко вбив ексдружину, матір та двох дітей

У 2018 році чоловік вбив матір, колишню дружину та двох своїх дітей – 3-річну доньку і 7-річного сина. Під час зустрічей, коли чоловік приходив до родини, у них виникали конфлікти.

Під час однієї зі сварок він почав душити колишню дружину, завдав їй множинні удари слюсарським молотком.

Щоб приховати сліди злочину та відвести від себе підозри, чоловік намагався зімітувати розбійний напад. Коли чоловік повернувся до квартири, самостійно викликав швидку, імітуючи розпач та нерозуміння ситуації.

У підсумку на місці трагедії лікарі констатували смерть двох жінок і хлопчика. Дівчинка померла за кілька годин у лікарні. Чоловіка засудили до довічного позбавлення волі.