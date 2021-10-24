На Черниговщине застрелился военный: детали трагедии
Источник:"Суспільне"
В Черниговской области ночью 24 октября застрелился военный-срочник. Трагедия произошла на территории 169-го учебного центра "Десна". Парню, который покончил с собой, было всего 23 года.
О деталях трагедии рассказал заместитель начальника по морально-психологическому обеспечению 169-го учебного центра "Десна" Александр Сагайдак.
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Погибшему военному было всего 23 года
Военный подчеркнул, что до дембеля погибшему оставался лишь 1 месяц. Парню было только 23 года и родом он – из Днепропетровщины.
На службе его характеризуют положительно и пока не видят причин, которые могли подтолкнуть срочника на такой ужасный поступок.
Срочник застрелился из штатного оружия
Сейчас известно, что парень застрелился во время несения службы в карауле – когда охранял склады. Использовал военный для этого штатное оружие – автомат АК-47. Погибшего обнаружили сослуживцы, которые пришли его заменить.Обратите внимание! В "Десне" устанавливают все обстоятельства ужасного случая.
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Летом в Днепре покончил с жизнью подполковник СБУ
Отметим, что еще летом в Днепре покончил с собой подполковник Службы безопасности Украины. Мужчину нашли повешенным, а возле него была предсмертная записка.