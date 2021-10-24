На Чернігівщині застрелився військовий: деталі трагедії

У Чернігівській області вночі 24 жовтня застрелився військовий-строковик. Трагедія сталась на території 169-го навчального центру "Десна". Хлопцеві, що вкоротив собі віку, було лише 23 роки.

Про деталі трагедії розповів заступник начальника з морально-психологічного забезпечення 169-го навчального центру "Десна" Олександр Сагайдак.

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Загиблому військовому було лише 23 роки

Військовий наголосив, що до дембеля загиблому залишався лише 1 місяць. Хлопцеві було тільки 23 роки і родом він – з Дніпропетровщини.

На службі його характеризують позитивно і наразі не бачать причин, які могли підштовхнути строковика на такий жахливий вчинок.

Строковик застрелився зі штатної зброї

Наразі відомо, що хлопець застрелився під несення служби у варті – коли охороняв склади. Використав військовий для цього штатну зброю – автомат АК-47. Загиблого виявили колеги по службі, які прийшли його замінити.

У "Десні" встановлюють всі обставини жахливого випадку.

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Влітку у Дніпрі покінчив з життям підполковник СБУ

Зазначимо, що ще влітку у Дніпрі вкоротив собі віку підполковник Служби безпеки України. Чоловіка знайшли повішеним, а біля нього була передсмертна записка.