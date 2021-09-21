60-летнему мужчине оказали медицинскую помощь, после которой он выжил. Также травмирован случайный прохожий, однако он от госпитализации отказался.

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Причина суицида неизвестна

Прибывшие на место спасатели установили, что в результате утечки газа произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Двухэтажный жилой дом полностью разрушился. Расположенные рядом 4 дома частично повредились.

Прибывшие на место спасатели сразу же приступили к разбору завалов двухэтажного здания. Именно они вытащили оттуда живого мужчину. Причины самоубийства мужчины пока неизвестны.



Владельца дома извлекают из-под обломков / Фото ГСЧС Украины

На месте завала работали:

следователи полиции;

эксперты взрывотехники;

криминалистическая лаборатория;

руководители областной полиции;

мчс;

медики.

Что грозит мужчине

По факту произошедшего соответствующие органы ведут расследование. Работники ГСЧС привлекли 3 единицы техники и 13 человек личного состава. Полиция решает вопрос об открытии производства по:

части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества – до 10 лет);

статьи 120 (доведение до самоубийства – до 5 лет).

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