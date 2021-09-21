60-летнему мужчине оказали медицинскую помощь, после которой он выжил. Также травмирован случайный прохожий, однако он от госпитализации отказался.
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Причина суицида неизвестна
Прибывшие на место спасатели установили, что в результате утечки газа произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Двухэтажный жилой дом полностью разрушился. Расположенные рядом 4 дома частично повредились.
Прибывшие на место спасатели сразу же приступили к разбору завалов двухэтажного здания. Именно они вытащили оттуда живого мужчину. Причины самоубийства мужчины пока неизвестны.
Владельца дома извлекают из-под обломков / Фото ГСЧС Украины
На месте завала работали:
- следователи полиции;
- эксперты взрывотехники;
- криминалистическая лаборатория;
- руководители областной полиции;
- мчс;
- медики.
Что грозит мужчине
По факту произошедшего соответствующие органы ведут расследование. Работники ГСЧС привлекли 3 единицы техники и 13 человек личного состава. Полиция решает вопрос об открытии производства по:
- части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества – до 10 лет);
- статьи 120 (доведение до самоубийства – до 5 лет).
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