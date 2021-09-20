Инцидент произошел вечером 19 сентября на улице Новомостицкой. На месте работали полицейские и еще несколько служб.
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Спокойно спал
В полицию обратились местные жители и сообщили, что один из жильцов дома неадекватно ведет себя и ругается с балкона. К тому же он угрожал взорвать дом. Когда стражи порядка прибыли на место, то квартира злоумышленника была закрыта.
Полицейские нашли мать мужчины, которая дала им ключи. Когда правоохранители вошли в жилище, злоумышленник спокойно спал. Они разбудили его и мужчина вновь начал ругаться. Его задержали и отвезли в больницу.
Что грозит злоумышленнику
Взрывчатки, к счастью, у него не было. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "заблаговременное ложное сообщение об угрозе безопасности граждан".
Мужчине может грозить лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Продолжаются следственные действия.
Похожий случай в Одесской области
- 13 сентября в селе Визирка Одесской области мужчина угрожал людям гранатой.
- Он стоял у магазина и пугал людей боеприпасом.
- На место сразу приехали правоохранители, которые задержали злоумышленника.
- У него действительно была боевая граната Ф-1.
- Если вину мужчины смогут доказать в суде, ему грозит до 7 лет тюрьмы.