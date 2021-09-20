Инцидент произошел вечером 19 сентября на улице Новомостицкой. На месте работали полицейские и еще несколько служб.

К теме Угрожал взорвать школу и пошел за пивом: задержали одессита с гранатой

Спокойно спал

В полицию обратились местные жители и сообщили, что один из жильцов дома неадекватно ведет себя и ругается с балкона. К тому же он угрожал взорвать дом. Когда стражи порядка прибыли на место, то квартира злоумышленника была закрыта.

Полицейские нашли мать мужчины, которая дала им ключи. Когда правоохранители вошли в жилище, злоумышленник спокойно спал. Они разбудили его и мужчина вновь начал ругаться. Его задержали и отвезли в больницу.

Что грозит злоумышленнику

Взрывчатки, к счастью, у него не было. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "заблаговременное ложное сообщение об угрозе безопасности граждан".

Мужчине может грозить лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Продолжаются следственные действия.

Похожий случай в Одесской области