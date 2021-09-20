Інцидент стався увечері 19 вересня на вулиці Новомостицькій. На місці працювали поліцейські та ще декілька служб.

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Спокійно спав

До поліції звернулись місцеві і повідомили, що один з мешканців будинку неадекватно поводиться і лається з балкона. До того ж він погрожував підірвати будинок. Коли правоохоронці прибули на місце, то квартира зловмисника була зачинена.

Поліцейські відшукали матір чоловіка, яка дала їм ключі. Коли правоохоронці увійшли до житла, зловмисник спокійно спав. Вони розбудили його й чоловік знов почав лаятися. Його затримали і відвезли до лікарні.

Що загрожує зловмиснику

Вибухівки, на щастя, в нього не було. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "завчасне неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян".

Чоловікові може загрожувати позбавлення волі на термін від 2 до 6 років. Тривають слідчі дії.

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