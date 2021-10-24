В Черновцах пьяный молодой человек с кулаками набросился на охранника торгового центра. Он не согласился с тем, что ему сделали замечание из-за распития алкоголя посреди ТЦ.

Это случилось ориентировочно в 23 часа вечера 23 октября возле торгового центра "Формаркет", на улице Небесной Сотни в Черновцах. Об этом сообщили в фейсбуке охранного агентства "Тигр".

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В Черновцах молодой человек набросился на охранников

Охранники торгового центра заметили возле помещения на лавочке двоих парней, которые распивали алкоголь. Поскольку такие действия нарушают законодательство и общественный порядок, работники охраны сделали замечание ребятам. Их попросили прекратить правонарушения или покинуть прилегающую территорию "Формаркет" и пить алкоголь там, где это разрешено.

Однако молодые люди отреагировали на замечание агрессивно, при этом один из правонарушителей ударил охранника. После этого правонарушителя задержали и передали работникам полиции,

– рассказали в службе охраны.

Кроме того, охранники вызвали скорую, так как молодой человек "был в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения и вел себя крайне агрессивно".

Молодой человек распивал алкоголь возле торгового центра и вел себя агрессивно: смотрите видео

В охранной службе рассказали, что "закончилась эта история тем, что пришла мать парня и забрала его домой".

"Просим родителей уделять больше внимания воспитанию своих детей и чаще интересоваться тем, где, с кем и как они проводят свободное время!" – заметили в "Тигре".

Кратко о последних подобных случаях неадекватного поведения