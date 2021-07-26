Экс-мер Киева Черновецкий рассказал, как заказывал проституток Кучме и Литвину

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий сделал сенсационное заявление. Он утверждает, что в 1990-х годах якобы оплачивал проституток для тогдашнего руководства государства, в частности – президента Леонида Кучмы.

Черновецкий объяснил, что все это было "уже очень давно". Мол, тогда он был депутатом Верховной Рады и работал банкиром.

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Спасал товарища от освобождения

Бывший городской глава Киева рассказал, что однажды вечером к нему якобы пришел его хороший знакомый, первый заместитель министра внутренних дел. Кто именно – Черновецкий не уточнил, но отметил, что ранее тот курировал ГАИ. Этот человек попросил помощи – сказал, что его выгоняют с работы. Мол, Кучма, глава МВД Юрий Кравченко, спикер Рады Иван Плющ и нардеп Владимир Литвин едут в сауну.

Он говорит мне: "Если я не приведу проституток, меня уволят, а я ни одной не знаю. Знаю, что на вокзале есть, но они таких не хотят, хотят "порядочных девушек",

– вспомнил Черновецкий.

Бывший мэр столицы сначала ответил, что "не по этим делам", ведь жене не изменяет. Однако вспомнил, что раньше ходил в протестантскую церковь, в которую иногда приходили и проститутки, некоторые из которых уже сменили род деятельности. Именно к ней и обратились Черновецкий с товарищем. На следующий день первый заместитель главы МВД позвонил политику, сказал, что тот "красавчик", и что его оставили на посту.

Политики якобы издевались над проститутками

При этом женщина, к которой они обращались, попросила доплатить каждой из девушек за услуги по 2 тысячи долларов, "потому что ее уважать не будут". Она объяснила, что чиновники издевались над ее подругами и унижали, как только могли. Черновецкий утверждает, что отдал эти деньги, и после того ту женщину больше никогда не видел.

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Почему Черновецкий вспомнил об этой истории

Объясняя, что побудило его вспомнить этот случай из 1990-х, Черновецкий отметил, что в нем живет дух противоречия. Мол, вспомнил о случае, когда в 6 лет собрал весь двор, чтобы разбить детские окна в детском саду. Все из-за того, что над ним там издевалась воспитательница.

"Она набрасывалась на детей, которые вели себя плохо, а я обычно так и вел себя, и силой стягивала с них трусы", – пояснил экс-мэр и добавил, что его мать даже пыталась привлечь эту женщину к уголовной ответственности.

"Я ненавидел несправедливость всегда и ненавижу тех, кто ломали меня как человека, в котором живет достоинство и свобода. Рассказал я все это еще и потому, чтобы вы понимали, как тогда жила страна", – заверил Черновецкий.