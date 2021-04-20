Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий объявил об интересной вакансии.Он ищет для себя помощницу, в обязанности которой будет входить уход за бывшим чиновником.

Кого ищет Черновецкий

Видео о предложении работы бывший мэр столицы опубликовал на своей странице в фейсбуке. Однако оно доступно только для жителей его региона, то есть Израиля.

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По словам бывшего мэра, ему нужна помощница. Для начала он предлагает зарплату в размере 4000 долларов.

Мне очень нужен достойный человек, который будет обо мне заботилась без каких-либо претензий на личную свободу. Я не ищу любовниц, никаких странностей никто от меня не дождется,

– сказал Черновецкий.

Он подчеркнул, что его помощница должна выполнять те обязанности, которые "делает жена в доме", и не бояться любой работы в его двухэтажном пентхаусе.

В частности, нужно заниматься приготовлением пищи, уборкой, покупками, вести учет всех его дел и напоминать бывшему политику выпить таблетки.

Требования к помощнице

"Никаких детей, никаких пожилых родственников, по которым надо ухаживать, надо быть сосредоточенным на мне. Кого предпочитаю: иврит – обязательно, знание английского. Иметь хорошую память и доброжелательную внешность", – заявил бывший глава Киева.

Черновецкий отметил, что место вакантно только израильтянок, или же тех, кто имеет право на работу в Израиле.

Он добавил, что ищет помощницу в возрасте от 30 до 50 лет, у которой есть водительские права. Перед встречей с кандидаткой бывший глава Киева хочет познакомиться с ней в фейсбуке.

Объявления о работе в Черновецкого: видео

Что известно об Леониде Черновецком