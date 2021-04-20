Черновецкий ищет помощницу, которая "будет делать все то же, что и жена": видео
Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий объявил об интересной вакансии.Он ищет для себя помощницу, в обязанности которой будет входить уход за бывшим чиновником.
Источник:"Обозреватель"
Кого ищет Черновецкий
Видео о предложении работы бывший мэр столицы опубликовал на своей странице в фейсбуке. Однако оно доступно только для жителей его региона, то есть Израиля.
Читайте также Черновецкий хотел, чтобы русский язык стал государственным: суд вернул иск
По словам бывшего мэра, ему нужна помощница. Для начала он предлагает зарплату в размере 4000 долларов.
Мне очень нужен достойный человек, который будет обо мне заботилась без каких-либо претензий на личную свободу. Я не ищу любовниц, никаких странностей никто от меня не дождется,
– сказал Черновецкий.
Он подчеркнул, что его помощница должна выполнять те обязанности, которые "делает жена в доме", и не бояться любой работы в его двухэтажном пентхаусе.
В частности, нужно заниматься приготовлением пищи, уборкой, покупками, вести учет всех его дел и напоминать бывшему политику выпить таблетки.
Требования к помощнице
"Никаких детей, никаких пожилых родственников, по которым надо ухаживать, надо быть сосредоточенным на мне. Кого предпочитаю: иврит – обязательно, знание английского. Иметь хорошую память и доброжелательную внешность", – заявил бывший глава Киева.
Черновецкий отметил, что место вакантно только израильтянок, или же тех, кто имеет право на работу в Израиле.
Он добавил, что ищет помощницу в возрасте от 30 до 50 лет, у которой есть водительские права. Перед встречей с кандидаткой бывший глава Киева хочет познакомиться с ней в фейсбуке.
Объявления о работе в Черновецкого: видео
Что известно об Леониде Черновецком
- Он был мэром Киева на протяжении 2006 – 2012 годов. За это время политик неоднократно попадал в разные скандалы. В основном они были связаны со злоупотреблением служебным положением. В общем бывший мэр запомнился украинцам своими песнями и зашкварнимы цитатами.
- В 2016 году Черновецкий проиграл на выборах в парламент Грузии .
- В 2017 году СБУ объявила бывшего чиновника в розыск. Его обвинили в сокрытии от прокуратуры.
Поделиться новостью