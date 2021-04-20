Колишній мер Києва Леонід Черновецький оголосив про цікаву вакансію. Він шукає для себе помічницю, в обов'язки якої входитиме догляд за ексчиновником.

Кого шукає Черновецький

Відео щодо пропозиції роботи колишній мер столиці опублікував на своїй сторінці у фейсбуці. Однак воно доступне лише для мешканців його регіону, тобто Ізраїлю.

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За словами ексмера, йому потрібна помічниця. Для початку він пропонує зарплату у розмірі 4 тисячі доларів.

Мені конче потрібна гідна людина, яка б про мене дбала без будь-яких претензій на її особисту свободу. Я не шукаю коханок, ніяких дивацтв ніхто від мене не дочекається,

– сказав Черновецький.

Він підкреслив, що його помічниця повинна виконувати ті обов'язки, які "робить дружина в домі", і не боятися будь-якої роботи в його двоповерховому пентхаусі.

Зокрема, потрібно займатися приготуванням їжі, прибиранням, покупками, вести облік усіх його справ і нагадувати колишньому політику випити таблетки.

Вимоги до помічниці ексмера

"Ніяких дітей, ніяких літніх родичів, за якими треба доглядати, треба бути зосередженим на мені. Кому віддаю перевагу: іврит – обов'язково, знання англійської. Мати хорошу пам'ять і доброзичливу зовнішність", – заявив колишній глава Києва.

Черновецький наголосив, що місце вакантне лише ізраїльтянок, або ж тих, хто має право на роботу в Ізраїлі.

Він додав, що шукає помічницю віком від 30 до 50 років, у якої є водійські права. Перед зустріччю з кандидаткою колишній глава Києва хоче познайомитися з нею у фейсбуці.

Оголошення про роботу у Черновецького: відео

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