Черновецький шукає помічницю, яка "робитиме все те ж, що й дружина": відео
Колишній мер Києва Леонід Черновецький оголосив про цікаву вакансію. Він шукає для себе помічницю, в обов'язки якої входитиме догляд за ексчиновником.
Джерело:"Обозреватель"
Кого шукає Черновецький
Відео щодо пропозиції роботи колишній мер столиці опублікував на своїй сторінці у фейсбуці. Однак воно доступне лише для мешканців його регіону, тобто Ізраїлю.
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За словами ексмера, йому потрібна помічниця. Для початку він пропонує зарплату у розмірі 4 тисячі доларів.
Мені конче потрібна гідна людина, яка б про мене дбала без будь-яких претензій на її особисту свободу. Я не шукаю коханок, ніяких дивацтв ніхто від мене не дочекається,
– сказав Черновецький.
Він підкреслив, що його помічниця повинна виконувати ті обов'язки, які "робить дружина в домі", і не боятися будь-якої роботи в його двоповерховому пентхаусі.
Зокрема, потрібно займатися приготуванням їжі, прибиранням, покупками, вести облік усіх його справ і нагадувати колишньому політику випити таблетки.
Вимоги до помічниці ексмера
"Ніяких дітей, ніяких літніх родичів, за якими треба доглядати, треба бути зосередженим на мені. Кому віддаю перевагу: іврит – обов'язково, знання англійської. Мати хорошу пам'ять і доброзичливу зовнішність", – заявив колишній глава Києва.
Черновецький наголосив, що місце вакантне лише ізраїльтянок, або ж тих, хто має право на роботу в Ізраїлі.
Він додав, що шукає помічницю віком від 30 до 50 років, у якої є водійські права. Перед зустріччю з кандидаткою колишній глава Києва хоче познайомитися з нею у фейсбуці.
Оголошення про роботу у Черновецького: відео
Що відомо про Леоніда Черновецького
- Він був мером Києва впродовж 2006 – 2012 років. За цей час політик неодноразово потрапляв у різні скандали. Переважно вони були пов'язані із зловживанням службовим становищем. Загалом ексмер запам'ятався українцям своїми співами та зашкварними цитатами.
- У 2016 році Черновецький програв на виборах до парламенту Грузії.
- У 2017 році СБУ оголосила ексчиновника у розшук. Його звинуватили у переховуванні від прокуратури.
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