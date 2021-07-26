Ексмер Києва Черновецький розповів, як замовляв повій Кучмі та Литвину

Колишній мер Києва Леонід Черновецький зробив сенсаційну заяву. Він стверджує, що у 1990-х роках нібито оплачував повій для тодішнього керівництва держави, зокрема – президента Леоніда Кучми.

Черновецький пояснив, що все це було "вже дуже давно". Мовляв, тоді він був депутатом Верховної Ради та працював банкіром.

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Рятував товариша від звільнення

Колишній міський голова Києва розповів, що одного вечора до нього нібито прийшов його хороший знайомий, перший заступник міністра внутрішніх справ. Хто саме – Черновецький не уточнив, але зазначив, що раніше той курував ДАІ. Цей чоловік попросив допомоги – сказав, що його виганяють з роботи. Мовляв, Кучма, глава МВС Юрій Кравченко, спікер Ради Іван Плющ та нардеп Володимир Литвин їдуть в сауну.

Він каже мені: "Якщо я не приведу повій, мене звільнять, а я жодної не знаю. Знаю, що на вокзалі є, але вони таких не хочуть, хочуть "порядних дівчат",

– пригадав Черновецький.

Колишній мер столиці спочатку відповів, що "не по цьому", адже дружині не зраджує. Проте згадав, що раніше ходив у протестантську церкву, до якої інколи приходили й повії, деякі з яких вже змінили рід діяльності. Саме до неї і звернулися Черновецький з товаришем. Наступного дня перший заступник очільника МВС зателефонував політику, сказав, що той "красавчик", і що його залишили на посаді.

Політики нібито знущалися з повій

Натомість жінка, до якої вони зверталися, попросила доплатити кожній з дівчат за послуги по 2 тисячі доларів, "бо її поважати не будуть". Вона пояснила, що високопосадовці знущалися з її подруг й принижували, як тільки могли. Черновецький стверджує, що віддав ці гроші й після того цю жінку більше ніколи не бачив.

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Чому Черновецький згадав про цю історію

Пояснюючи, що спонукало його пригадати цей випадок із 1990-х, Черновецький наголосив, що у ньому живе дух протиріччя. Мовляв, згадав про випадок, коли у 6 років зібрав весь двір, аби розбити дитячі вікна у дитячому садочку. Все через те, що з нього там знущалася вихователька.

"Вона накидалася на дітей, які поводилися погано, а я зазвичай так і поводився, і силою стягувала з них труси", – пояснив ексмер й додав, що його мати навіть намагалася притягнути цю жінку до кримінальної відповідальності.

"Я ненавидів несправедливість завжди й ненавиджу тих, хто ламали мене як людину, в якій живе гідність та свобода. Розказав я все це ще й тому, щоб ви розуміли, як тоді жила країна", – запевнив Черновецький.