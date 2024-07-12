Житель Черновцов систематически развращал и насиловал детей
Источник:Черновицкая областная прокуратура
Жителя Буковины приговорили к 15 годам тюрьмы за изнасилование и развращение несовершеннолетних. Развратные действия он снимал на телефон, хранил и в дальнейшем показывал детям.
43-летний мужчина систематически принуждал несовершеннолетних дочерей своей сожительницы и свою родную дочь к половым сношениям.
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Насиловал несовершеннолетних, снимал детское порно
Ювенальные прокуроры в судебном порядке доказали вину жителя Черновцов в изнасиловании и развращении детей, а еще распространении среди несовершеннолетних изображений и видеопродукции порнографического характера, изготовлении, распространении и хранении детской порнографии.
43-летний мужчина неоднократно совершал развратные действия в отношении 2 несовершеннолетних падчериц и 2 родных малолетних детей. Он снимал это на мобильный телефон, хранил и в дальнейшем показывал детям.
Также доказано, что мужчина систематически принуждал несовершеннолетних дочерей своей сожительницы и свою родную дочь к половому сношению, которые тоже снимал и хранил,
– заявили в прокуратуре.
Добавили, что насильника уже приговорили к 15 годам лишения свободы.