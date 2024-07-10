Его признали виновным по статьям 152 и 115. То есть в умышленном убийстве и изнасиловании малолетнего ребенка.

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Детали дела

Прокуроры в суде доказали, что в январе 2024 года на одной из улиц города Днепра рядом с теплотрассой осужденный изнасиловал 11-летнюю девочку. Затем он нанес не менее 19 ударов ножом по телу ребенка, от которых она умерла на месте преступления,

– рассказали прокуроры.

До вынесения приговора осужденный находился под стражей.

Во время судебного заседания мужчина свою вину не признал. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование приговора.

К слову, в Киеве о подозрении в развратных действиях в отношении 14-летнего парня сообщили заведующему одного из общежитий столичного университета. Инцидент произошел еще в 2022 году, когда вместо студентов там проживали временно перемещенные лица.