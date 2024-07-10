Його визнали винним за статтями 152 та 115. Тобто в умисному вбивстві та зґвалтуванні малолітньої дитини.

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Деталі справи

Прокурори у суді довели, що у січні 2024 року на одній із вулиць міста Дніпра поряд з теплотрасою засуджений зґвалтував 11-річну дівчинку. Потім він наніс не менше 19 ударів ножем по тілу дитини, від яких вона померла на місці злочину,

– розповіли прокурори.

До винесення вироку засуджений перебував під вартою.

Під час судового засідання чоловік свою вину не визнав. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

До слова, у Києві про підозру у розпусних діях щодо 14-річного хлопця повідомили завідувачу одного з гуртожитків столичного університету. Інцидент стався ще у 2022 році, коли замість студентів там проживали тимчасово переміщені особи.