Офіцер прибув на виклик, щоб перевірити, чи усе гаразд із безпекою, оскільки попередньо у поліцію надійшло повідомлення від консультанта з психологічної допомоги, що Сідні, перебувала у "збудженому стані". Тож, той поїхав перевірити, як вона.

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На відео з бодікамер видно, як офіцер Пітер Лю підходить до дверей квартири, стукає, чекає, а потім Вілсон відчиняє двері – двічі каже "привіт", перш ніж знову зачинити двері.

Жінка накинулась на шерифа з ножем

Лю продовжував стукати та просити Вілсон відкрити двері. Коли через 3 хвилини Вілсон знову відчинила двері, вона запитала "як справи", а потім підняла ніж і кинулася на Лю.

"Ісусе Христе", — сказав Лю та відступив у коридор, а Вілсон пішла за ним, все ще розмахуючи ножем. Потім офіцер направив свій пістолет на Вілсон і кілька разів наказав їй "відступити", як видно на кадрах.

Коли Вілсон знову кинулася на поліцейського, він зробив два постріли і вистрілив ще тричі, коли Вілсон, здавалося, все ще рухалася до нього, а потім вона впала на землю.

Відомо, що Вілсон народилася в Пенсільванії, але жила в Рестоні. Жінка працювала менеджером з лізингових операцій у JLL Mid-Atlantic у Вашингтоні.

У поліції округу пояснили, що Лю діяв відповідно до ситуації. Наразі шерифа перевели на "обмежене виконання обов'язків" і він служить в іншому відділі поліції, оскільки розслідування стрілянини триває.