Внаслідок російської атаки на столицю пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомили в КМВА.

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У КМВА констатували, що цієї ночі російська армія вкотре атакувала столицю України ударними безпілотниками. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями, з різних напрямків.

З вечора й упродовж ночі повітряну тривогу у місті оголошували 4 рази. Загалом небезпека тривала 3,5 години. Одна з тривог була пов'язана з загрозою застосування агресором балістичного озброєння.

Сергій Попко повідомив, що внаслідок злагодженої роботи ППО й інших складових Сил оборони, всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені. Водночас посадовець зазначив, що точну кількість і тип дронів оприлюднять Повітряні сили.

Попередньо, внаслідок атаки російських ударних дронів в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок,

– заявив голова КМВА.

Додав, що за інформацією на цю хвилину, на трьох поверхах будинку пошкоджене скління вікон і внутрішнє оздоблення кімнат.

"Даних щодо потерпілих не надходило", – зазначив Сергій Попко.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

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