Внаслідок російської атаки на столицю пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомили в КМВА.
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Що відомо про атаку "Шахедами" на Київ сьогодні 17 жовтня
У КМВА констатували, що цієї ночі російська армія вкотре атакувала столицю України ударними безпілотниками. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями, з різних напрямків.
З вечора й упродовж ночі повітряну тривогу у місті оголошували 4 рази. Загалом небезпека тривала 3,5 години. Одна з тривог була пов'язана з загрозою застосування агресором балістичного озброєння.
Сергій Попко повідомив, що внаслідок злагодженої роботи ППО й інших складових Сил оборони, всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені. Водночас посадовець зазначив, що точну кількість і тип дронів оприлюднять Повітряні сили.
Попередньо, внаслідок атаки російських ударних дронів в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок,
– заявив голова КМВА.
Додав, що за інформацією на цю хвилину, на трьох поверхах будинку пошкоджене скління вікон і внутрішнє оздоблення кімнат.
"Даних щодо потерпілих не надходило", – зазначив Сергій Попко.
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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
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Росія атакувала критичну інфраструктуру на Миколаївщині
- Голова ОВА повідомив, що в ніч на 17 жовтня в Миколаївській області велася бойова робота силами й засобами протиповітряної оборони. Додав, що деталі будуть згодом.
- "Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються. Постраждалих немає", – заявив Віталій Кім.
- До речі, в Сумській ОВА повідомили, що сьогодні вночі в небі над Сумщиною зенітники знищили 5 ворожих "Шахедів".