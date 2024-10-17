Гучно було у передмісті столиці. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Росіяни атакували Київщину

Ще з вечора напередодні, 16 жовтня, на території Київської області пролунав сигнал повітряної тривоги через загрозу іранських дронів-камікадзе типу "Шахед", які Росія використовує для ударів по Україні.

Пізніше місцеві телеграм-канали та моніторингові пабліки повідомили, що у столиці могли оголосити повітряну тривогу через БпЛА, який підлітав з боку Борисполя. Вже о 00:23 там чули вибухи.

Відомо, що вибухи прогриміли у передмісті Києва. За попередньою інформацією, по "Шахедах" працює протиповітряна оборона.

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Що цьому передувало

Кілька годин тому в столиці оголошували повітряну тривогу, вона тривала близько двох годин. Можливо, безпілотники залітали з Білорусі, а загалом їх могли запустити з Брянської області.

Один із моніторингових каналів повідомив, що два БпЛА зайшло з боку Чернігова і два – з боку Київського водосховища.