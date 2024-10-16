Цього разу безпілотники взялися ніби нізвідки. Нагадуємо нашим читачам, що слід подбати про себе та не випробовувати удачу – краще бути в укритті.
Дивіться також 7 тисяч ударів по Росії: CNN підгледіли, як працює секретний підрозділ далекобійних дронів
Таємничі невстановлені дрони над Києвом
Київ – ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста. Можлива робота ППО!
– написали Повітряні сили о 20:03.
О 19:42 мовилося про небезпеку для Київської області. В КОВА поінформували, що в повітряному просторі зафіксовано БпЛА, а сили ППО працюють по цілях.
Цікаво, що тривога спершу стосувалася тільки столиці й області. В інших регіонах її не оголошували.
Віталій Кличко повідомив о 20:13, що дронів може бути декілька.
"Ворожі БпЛА з півночі. Один — вже над Оболонню. Може працювати ППО. Перебувайте в укриттях!" – зазначив він.
Дуже важливо, що поки не відомо, чи це "Шахед" або якийсь інший ударний дрон, а чи розвідувальний безпілотник. Офіційної інформації про це нема, а моніторингові канали пишуть про невстановлені БпЛА. Вони наводять дані, що ворожі дрони стали кружляти над центром Києва, зайшовши з околиць.
О 20:21 Повітряні сили написали про ворожий БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину.
Ворожий БпЛА з Чернігівщини на Київщину! Київ – залишайтеся в укриттях!
– закликали в ПС о 20:49.
Вибухи в Києві
Про них повідомили кореспонденти Суспільного о 20:26.
О 20:29 Кличко написав про роботу ППО в Пущі-Водиці під Києвом.
Дрони могли зайти з Білорусі
Можливо, безпілотники залетіли з Білорусі, а загалом їх могли запустити з Брянської області. Один із моніторингових каналів повідомив, що два БпЛА зайшло з боку Чернігова і два – з боку Київського водосховища.
Загалом моніторингові спільноти характеризують рух дронів так: вони залітають конвеєром, один за одним. Спершу з'являються на кордоні, далі рухаються Київщиною і летять на столицю, постійно кружляючи.
Тривога шириться Україною, була загроза і від ракет
Вона охопила всю Північ. До того ж додалася загроза балістики, вона була близько пів години.
Де зараз тривога: дані інтерактивної карти
24 Канал стежить за ситуацією. Пройдіть в укриття, не нехтуйте безпекою!