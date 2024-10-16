Цього разу безпілотники взялися ніби нізвідки. Нагадуємо нашим читачам, що слід подбати про себе та не випробовувати удачу – краще бути в укритті.

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Таємничі невстановлені дрони над Києвом

Київ – ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста. Можлива робота ППО!

– написали Повітряні сили о 20:03.

О 19:42 мовилося про небезпеку для Київської області. В КОВА поінформували, що в повітряному просторі зафіксовано БпЛА, а сили ППО працюють по цілях.

Цікаво, що тривога спершу стосувалася тільки столиці й області. В інших регіонах її не оголошували.

Віталій Кличко повідомив о 20:13, що дронів може бути декілька.

"Ворожі БпЛА з півночі. Один — вже над Оболонню. Може працювати ППО. Перебувайте в укриттях!" – зазначив він.

Дуже важливо, що поки не відомо, чи це "Шахед" або якийсь інший ударний дрон, а чи розвідувальний безпілотник. Офіційної інформації про це нема, а моніторингові канали пишуть про невстановлені БпЛА. Вони наводять дані, що ворожі дрони стали кружляти над центром Києва, зайшовши з околиць.

О 20:21 Повітряні сили написали про ворожий БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину.

Ворожий БпЛА з Чернігівщини на Київщину! Київ – залишайтеся в укриттях!

– закликали в ПС о 20:49.

Вибухи в Києві

Про них повідомили кореспонденти Суспільного о 20:26.

О 20:29 Кличко написав про роботу ППО в Пущі-Водиці під Києвом.

Дрони могли зайти з Білорусі

Можливо, безпілотники залетіли з Білорусі, а загалом їх могли запустити з Брянської області. Один із моніторингових каналів повідомив, що два БпЛА зайшло з боку Чернігова і два – з боку Київського водосховища.

Загалом моніторингові спільноти характеризують рух дронів так: вони залітають конвеєром, один за одним. Спершу з'являються на кордоні, далі рухаються Київщиною і летять на столицю, постійно кружляючи.

Тривога шириться Україною, була загроза і від ракет

Вона охопила всю Північ. До того ж додалася загроза балістики, вона була близько пів години.

Де зараз тривога: дані інтерактивної карти

24 Канал стежить за ситуацією. Пройдіть в укриття, не нехтуйте безпекою!