Громко было в пригороде столицы. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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Россияне атаковали Киевскую область

Еще с вечера накануне, 16 октября, на территории Киевской области раздался сигнал воздушной тревоги из-за угрозы иранских дронов-камикадзе типа "Шахед", которые Россия использует для ударов по Украине.

Позже местные телеграм-каналы и мониторинговые паблики сообщили, что в столице могли объявить воздушную тревогу из-за подлетавшего со стороны Борисполя БПЛА. Уже в 00:23 слышали взрывы.

Известно, что взрывы прогремели в пригороде Киева. По предварительной информации, по "Шахедам" работает противовоздушная оборона.

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Что этому предшествовало

Несколько часов назад в столице объявляли воздушную тревогу, она длилась около двух часов. Возможно, беспилотники залетали из Белоруссии, а в целом их могли запустить из Брянской области.

Один из мониторинговых каналов сообщил, что два БПЛА зашли со стороны Чернигова и два – со стороны Киевского водохранилища.