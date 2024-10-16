Около 20:02 в столице и области была объявлена ​​воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о вражеском Шахеде движущегося с севера в направлении города.

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Взрывы в Киеве

Позже в 20:13 мэр Виталий Кличко уточнил, что один БПЛА находится уже над Оболонью. Чиновник отметил, что в столице продолжается работа ПВО.

Приблизительно в 20:27 в Киеве прогремели взрывы.Кличко впоследствии добавил, что работа противовоздушной обороны проходит и в Пуща-Водице.

Находитесь в укрытиях!

– призвал мэр.

Как сообщают мониторинговые каналы, над Киевом находятся три "Шахеда". Один – над Дарницей, другой – над Петропавловской Борщаговкой. Третий через Отрадный идет курсом на Борщаговку.

Вражеский БПЛА из Черниговщины на Киевщину! Киев – оставайтесь в укрытиях!,

– говорится в сообщении Воздушных сил в 20:49.

К слову, вечером 16 октября россияне традиционно приступили к атаке дронами.Около 19:30 – 20:00 дроны-камикадзе вошли на территорию Украины, в частности, в районы Киевского водохранилища и Чернигова."Белорусские Гаюн" пишет, что БПЛА зашли в Киевскую область с территории Беларуси. Другие источники предполагают, что дроны могли быть запущены из Брянской области России.