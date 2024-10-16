Об этом пишет "Беларускі Гаюн". Отметим, что Киевская область стала первой областью, которая "покраснела" во время атаки России 16 октября.

Смотрите также Тысячи солдат КНДР на стороне России: для чего они Путину и могут ли прорвать фронт

"Шахеды" из Беларуси

Около 19:30 – 20:00 4 дрона-камикадзе типа "Шахед" зашли на территорию Украины. Предварительно, они залетели со стороны Беларуси,

– пишет "Гаюн".

Отмечается, что два из них залетели в районе Киевского водохранилища, а еще 2 зашли в районе Чернигова.

Уже в 21:02 появилась информация, что еще несколько БПЛА могли зайти в Украину из Беларуси со стороны Киевского водохранилища.

Мониторинговые паблики отмечают, что, вероятно, российские дроны запускают из Брянской области (Россия). То есть через Беларусь БПЛА пролетают транзитом. Однако точную информацию о месте пуска сообщат Воздушные силы.

Отметим, что Воздушные силы объявили тревогу в Киевской области в 19:42. Уже вскоре тревога начала звучать непосредственно в столице. Местные в 20:16 сообщили о взрывах в Киеве. Вероятно, они стали следствием работы ПВО в столице.