Про це пише "Беларускі Гаюн". Зазначимо, що Київська область стала першою областю, яка "почервоніла" під час атаки Росії 16 жовтня.

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"Шахеди" з Білорусі

Близько 19:30 – 20:00 4 дрони-камікадзе на кшталт "Шахед" зайшли на територію України. Попередньо вони залетіли з боку Білорусі,

– пише "Гаюн".

Зазначається, що два з них залетіли у районі Київського водосховища, і ще 2 зайшли у районі Чернігова.

Вже о 21:02 з'явилася інформація про те, що ще декілька БпЛА могли зайти до України з Білорусі з боку Київського водосховища.

Моніторингові пабліки зазначають, що ймовірно російські дрони запускають з Брянської області (Росія). Тобто Білоруссю БпЛА пролітають транзитом. Проте точну інформацію про місце пуску повідомлять Повітряні сили.

Зазначимо, що Повітряні Сили оголосили тривогу у Київській області о 19:42. Вже невдовзі тривога почала лунати безпосередньо у столиці. Місцеві о 20:16 повідомили про вибухи у Києві. Ймовірно, він став наслідком роботи ППО у столиці.