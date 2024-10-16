Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига на брифинге с министрами иностранных дел стран Нордично-Балтийской восьмерки в Одессе.

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Россия готовится к новым ударам по энергетике

Россия имеет полное доминирование в воздухе. Мы знаем, что они готовят удары по объектам нашей ядерной энергетики,

– сказал Сибига.

Именно является причиной того, что Украина настаивает на снятии любых ограничений по применению ракет дальнего радиуса действия по военным объектам на территории России.

"Это наше право, согласно уставу ООН, как страны, которая защищается. Это право по самообороне оправдано. Мы в этом нуждаемся уже сейчас. И я рад, что мы с присутствующими здесь коллегами все единомышленники", – подчеркнул министр иностранных дел.

К слову, ранее о том, что Россия может возобновить удары по энергетике в начале отопительного сезона предупреждали в СНБО.