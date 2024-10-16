Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга на брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі.

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Росія готується до нових ударів по енергетиці

Росія має повне домінування в повітрі. Ми знаємо, що вони готують удари по об’єктах нашої ядерної енергетики,

– сказав Сибіга.

Саме є причиною того, що Україна наполягає на знятті будь-яких обмежень щодо застосування ракет далекого радіусу дії по військовим обʼєктам на території Росії.

"Це наше право, згідно зі статутом ООН, як країни, яка захищається. Це право з самооборони виправдане. Ми цього потребуємо вже зараз. І я радий, що ми з присутніми тут колегами всі однодумці", – наголосив міністр закордонних справ.

До слова, раніше про те, що Росія може відновити удари по енергетиці на початку опалювального сезону попереджали в РНБО.