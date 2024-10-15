Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко на открытии выставки "Энергетика в промышленности-2024" в Киеве.

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Оккупанты усилят обстрелы

С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике,

– сказал Литвиненко.

В то же время он отметил, что украинская энергетика во время войны показала свою способность реализовать инновационные решения и, несмотря на все, намерения врага уничтожить экономику Украины не достигают цели.

Справка. Обычно отопительный сезон начинается в середине октября. На дату начала влияет средняя температура воздуха, то есть отопление могут включить и гораздо позже.

Напомним, что во время заседания Совета Безопасности ООН президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует атаковать три украинские атомные электростанции, с целью разрушить энергетику Украины перед очередной сложной зимой.