В результате ракетного удара в одном из жилых районов Николаева поврежден инфраструктурный объект, частные жилые дома и автомобили. Из-за обстрела возникли пожары, которые уже ликвидировали. Один пожар охватил территорию площадью 400 квадратных метров, другой был меньшего масштаба – 30 квадратных метров.

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Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким. Сейчас количество пострадавших увеличилось.

Кроме того, в другом районе вспыхнули ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожар локализован на площади 1400 квадратных метров.

Сейчас спасатели ликвидировали пожар в Николаеве, возникший в результате вражеского обстрела.

Пожар в Николаеве: смотреть видео

Из-за ракетной атаки врага погибла женщина.

По состоянию на сейчас количество раненых возросло до 23. Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения.

Напомним, что в Николаеве ночью 15 октября прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с Юга.