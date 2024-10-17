В результате российской атаки на столицу поврежден многоквартирный жилой дом. Об этом сообщили в КГГА.

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В КГВА констатировали, что этой ночью российская армия в очередной раз атаковала столицу Украины ударными беспилотниками. Вражеские дроны заходили на Киев волнами, с разных направлений.

С вечера и в течение ночи воздушную тревогу в городе объявляли 4 раза. В целом опасность длилась 3,5 часа. Одна из тревог была связана с угрозой применения агрессором баллистического вооружения.

Сергей Попко сообщил, что в результате слаженной работы ПВО и других составляющих Сил обороны, все российские БПЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены. В то же время чиновник отметил, что точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы.

Предварительно, в результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом,

– заявил председатель КГВА.

Добавил, что по информации на эту минуту, на трех этажах дома повреждено остекление окон и внутренняя отделка комнат.

"Данных о пострадавших не поступало", – отметил Сергей Попко.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

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