Поэтому 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба. Незадолго до этого в столице объявляли воздушную тревогу из-за БПЛА, она длилась около двух часов.
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Россия атакует дронами-камикадзе
23:16, 16 октября
Чернигов – движение БпЛА в направлении города,
– говорится в сообщении Воздушных сил.
23:01, 16 октября
Где сейчас летают дроны
- БпЛА на Черниговщине курсом на запад (Чернигов).
- БпЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.
- БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.
22:46, 16 октября
Вражеские БпЛА сейчас на Полтавщине, направление движения – Миргород и Полтава.
22:27, 16 октября
Движение вражеских БпЛА сейчас
- БпЛА через Сумскую область в западном направлении.
- Несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину.
22:21, 16 октября
Сумщина – угроза ударных БпЛА,
– говорится в сообщении Воздушных сил.