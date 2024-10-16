Поэтому 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба. Незадолго до этого в столице объявляли воздушную тревогу из-за БПЛА, она длилась около двух часов.

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Россия атакует дронами-камикадзе

23:16, 16 октября Чернигов – движение БпЛА в направлении города,

– говорится в сообщении Воздушных сил.

23:01, 16 октября Где сейчас летают дроны БпЛА на Черниговщине курсом на запад (Чернигов).

БпЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.

БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.

22:46, 16 октября Вражеские БпЛА сейчас на Полтавщине, направление движения – Миргород и Полтава.

22:27, 16 октября Движение вражеских БпЛА сейчас БпЛА через Сумскую область в западном направлении.

Несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину.