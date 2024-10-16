Тож 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба. Незадовго до цього в столиці оголошували повітряну тривогу через БпЛА, вона тривала близько двох годин.
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Росія атакує дронами-камікадзе
23:01, 16 жовтня
Де зараз летять дрони
- БпЛА на Чернігівщині курсом на захід (Чернігів).
- БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
- БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
22:46, 16 жовтня
Ворожі БпЛА наразі на Полтавщині, напрямок руху – Миргород і Полтава.
22:27, 16 жовтня
Рух ворожих БпЛА зараз
- БпЛА через Сумщину у західному напрямку.
- Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
22:21, 16 жовтня
Сумщина – загроза ударних БпЛА,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.